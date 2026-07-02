Политолог Дибров: Выборы на Украине могут сменить власть, но не ослабят давления на Россию

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол страны в Лондоне Валерий Залужный прощупывает политическую почву, готовясь к президентским выборам, считает политолог, публицист Георгий Дибров. В беседе с «Лентой.ру» он обратил внимание, что при этом Залужный и президент Украины Владимир Зеленский — игроки одной пробританской команды, и смена власти не приведет к ослаблению давления на Россию.

«Залужный и Зеленский — это игроки одной пробританской, глобалистской команды, которые в ходе продолжающейся политической игры смогут заменить друг друга без существенного снижения давления на Россию», — заявил политолог.

Решение о проведении выборов принимается не в Киеве, а в Лондоне. Зеленского поставят перед фактом, а в качестве аргументов против него и его окружения припугнут раскрытием коррупционных дел. С небольшим перевесом победит Залужный, а Зеленский уйдет в оппозицию и вместе с Петром Порошенко и Юлией Тимошенко продолжит дезинформировать население о «кровавых успехах» в борьбе с Россией Георгий Дибров политолог, публицист

Политолог отметил, что британо-украинской коалиции нужно дополнительное время для восстановления человеческих и производственных мощностей — именно этим и займется Залужный. Его приход к власти ознаменуется временной фиксацией линии фронта и снижением интенсивности боевых действий. Решающим фактором в назначении даты выборов станет скорость продвижения российской армии на Донецком направлении, заявил специалист.

При этом, считает Дибров, выборы не решат украинский кризис. Политическая борьба развернется между несколькими сторонниками войны, которые не допустят до выборов сторонников мира. Представители власти прикрываются административным ресурсом и конфликтом, понимая, что в мирное время им никогда не победить, заявил он.

«Украинцев заставляют выбирать между предательством и позором, что в среднесрочной перспективе кардинально не поменяет ситуацию», — заключил Дибров.

Ранее Залужный заявил Зеленскому о своих планах баллотироваться в лидеры республики. Уточняется, что разговор произошел несколько дней назад перед отставкой премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

