Россиянин описал свадьбу в Мексике словами «празднуют так, словно завтра конец света»

Российский тревел-блогер Александр описал свадьбу в Мексике словами «празднуют так, словно завтра конец света». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Он отметил, что свадьба в Мексике — не просто семейное мероприятие, а событие районного масштаба. По его словам, первое, что бросается в глаза — это количество гостей. «У нас в России свадьба на 20–30 человек считается вполне нормальной. Даже 50 гостей уже воспринимаются как что-то большое. В Мексике иногда складывается ощущение, что приглашают всех, кого когда-либо видели в своей жизни», — пишет автор блога.

Еще одна вещь, к которой серьезно относятся мексиканцы — это еда. «Еды обычно столько, что ею можно накормить небольшую деревню», — делится впечатлениями тревел-блогер. Также он подметил на местной свадьбе громкую живую музыку. «В какой-то момент я начал подозревать, что громкость музыки здесь считается показателем успешности мероприятия. Если соседи не жалуются — значит музыка слишком тихая», — пишет Александр. Кроме того, мексиканцы любят танцы на свадьбе, вне зависимости от возраста.

«Наверное, именно это отличает мексиканские свадьбы от многих других. Здесь очень сильны семейные связи. Свадьба воспринимается не просто как праздник двух человек. Это объединение двух больших семей», — заключил он.

Ранее эта же тревел-блогерша описала Канкун фразой «привычные вещи становятся роскошью». По ее словам, стоимость хорошего SPF-крема на мексиканском курорте выше, чем в России.