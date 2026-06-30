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05:46, 30 июня 2026Путешествия

Россиянка описала город Мексики фразой «привычные вещи становятся роскошью»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Matt Gush / Shutterstock / Fotodom

Путешествующая по Латинской Америке тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Канкуне и описала город фразой «привычные вещи становятся роскошью». Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянка посоветовала обязательно взять с собой в Канкун хороший SPF-крем, поскольку стоимость таких средств в мексиканском городе высокая. Еще одна обязательная для поездки вещь — репеллент от комаров, которые особенно активны в сезон дождей.

Кроме того, туристам понадобятся легкая рубашка с длинным рукавом, тонкие штаны или хотя бы накидка, которая спасет как от солнца, так и от комаров. «Когда вы едете к пирамидам, гуляете по джунглям или целый день проводите на улице, тело начинает благодарить вас за любую ткань между ним и мексиканской природой», — объяснила она.

Ранее Ершова описала пищевые привычки мексиканцев фразой «общественный ночной жор». Автор публикации отметила, что в этой латиноамериканской стране много людей с лишним весом, которые искренне любят вкусно поесть.

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