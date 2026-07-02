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05:22, 2 июля 2026Мир

Экс-разведчик раскрыл последствия покушения на Ермолаева в Монако для Киева

Экс-разведчик Монике: Покушение на Ермолаева может стоить Украине членства в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева может стоить Украине членства в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщил РИА Новости экс-разведчик Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE) и сооснователь Европейского центра стратегической разведки и безопасности (ESISC) Клод Монике.

По его словам, на текущий момент доказательств причастности Киева к теракту нет. Однако если они появятся, то Киеву «придется заплатить за это чрезвычайно высокую цену». В частности, собеседник агентства напомнил, что Украина планирует вступить в ЕС, несмотря на то, что такое развитие событий представляется ему «очень сложным» в текущем виде. Монике также выразил мнение, что к подрыву могут иметь отношение влиятельные украинцы, в частности, «близкие к властным кругам или принадлежащие к ним».

Ранее Монике заявил, что княжество Монако было выбрано в качестве места подрыва Ермолаева для громкости преступления.

В Монако, у подъезда жилого дома, 30 июня прогремел взрыв. Государственный министр Монако Кристоф Мирман отметил, что взрыв стал первым терактом в истории княжества. По его словам, взрывное устройство, предположительно, содержало болты и дробь.

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