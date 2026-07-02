Сборная США в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину в матче ЧМ-2026

США обыграли Боснию и Герцеговину со счетом 2:0 и вышли в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная США в меньшинстве обыграла команду Боснии и Герцеговины (БиГ) в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Левайс» в Калифорнии и завершилась со счетом 2:0. Нападающий сборной США Фоларин Балоган открыл счет на 45-й минуте. На 82-й минуте полузащитник Малик Тильман прямым ударом со штрафного забил второй гол. Два мяча американцев в исполнении Балогуна и Кристиана Пулишича отменили из-за офсайдов.

При этом Балоган получил красную карточку на 64‑й минуте за грубый фол, в связи с чем американцы доигрывали матч в меньшинстве. Желтые карточки получили боснийский футболист Степан Раделич за фол и тренер сборной БиГ Сергей Барбарез за споры с арбитром.

В 1/8 финала сборная США сыграет против команды Бельгии. Матч запланирован на 7 июля в 03:00 по московскому времени.

Ранее сборная Бельгии со счетом 3:2 одержала победу над командой Сенегала.

До этого букмекеры заявили, что хотя бы одна из стран-хозяек ЧМ-2026 — США, Канада или Мексика — выйдет в 1/4 финала чемпионата мира. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1,38.