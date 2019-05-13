Друг Доренко рассказал о последних часах его жизни

Друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста, которые тот провел у него на даче. Его интервью опубликовал «Московский комсомолец».

По словам Виногродского, в беседе с ним Доренко пожаловался на повышенное давление и на «мушек» перед глазами. Он уточнил, что именно поэтому журналист отказался от предложенного чая и предпочел воду. Основной темой дружеского разговора тогда стали смерть и бессмертие.

Собеседник издания сообщил, что журналист в день своей гибели проехал на мотоцикле около 600 километров. Он доехал до Костромы, осмотрел город, а затем на обратном пути в Москву заехал на дачу Виногродского, находящуюся недалеко от Переславля-Залесского.

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Позднее Доренко отправился в столицу. «От меня он поехал умирать», — заключил Виногродский. По его словам, он предлагал журналисту остаться, однако тот отказался.

Виногродский заявил, что смерть друга не шокировала его, а скорее восхитила своей красотой. «Я задумался — вот Серега приколист, нормальная тема, придумал такой интересный ход», — прокомментировал он, заметив, что журналист всегда смеялся над страхами и не боялся умереть.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая. Он почувствовал себя плохо за рулем мотоцикла и не справился с управлением. Причиной смерти медики назвали разрыв аорты.

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