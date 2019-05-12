Опубликованы документы о болезни Доренко

Радиостанция «Говорит Москва» обнародовала документы о диагнозе главного редактора Сергея Доренко, погибшего 9 мая.

Опубликованы результаты эхокардиографии и протокол компьютерной томографии коронарных артерий от 2016 года. В документах говорится, что у Доренко была аневризма восходящего отдела аорты, атеросклероз, симметричная гипертрофия миокарда левого желудочка.

Вдова журналиста Юлия ранее сообщила, что впервые диагноз «аневризма аорты» ему поставили в 2016 году. После этого ее муж наблюдался у врачей и принимал лекарства. Гендиректор «Говорит Москва» Владимир Мамонтов также утверждал, что Доренко знал о своем диагнозе.

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12 мая отменили церемонию прощания с Доренко, поскольку полиция не выдала тело вдове. Будет проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза. На радиостанции заявили, что решение принято, поскольку дочери Доренко от первого брака утверждают, что их отец мог быть отравлен.

Вдова журналиста заявила, что старшие дочери не могли знать о состоянии его здоровья, поскольку не виделись с ним. Дочь Доренко Екатерина извинилась в связи со срывом церемонии прощания, подчеркнув, что это случилось «не по нашей вине».

Доренко разбился на мотоцикле 9 мая в центре Москвы. Ему стало плохо за рулем.

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