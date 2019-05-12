Вдова Доренко обвинила его дочерей в неуважении

Дочери журналиста Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая, не уважали его, рассказала радиостанции «Говорит Москва» его вдова Юлия.

«Сергей часто говорил в разговоре с друзьями об отношениях с Катей и Ксенией: "Они меня не уважают. Относятся ко мне как к собственности. Мне такая любовь не нужна"», — вспоминает женщина.

По ее словам, со своей старшей дочерью Екатериной журналист не общался несколько лет, а с Ксенией созванивался пару раз в год. Она добавила, что знать о состоянии здоровья своего отца они не могли.

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Юлия Доренко также подтвердила, что отец был в курсе своих проблем со здоровьем: еще в июне 2016 года у него выявили аневризму, после чего он начал на постоянной основе принимать снижающие давление препараты. О том, что журналист знал о своем диагнозе, ранее рассказал и генеральный директор «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

12 мая на Троекуровском кладбище в Москве должно было состояться прощание с Доренко, однако траурное мероприятие, как сообщила «Говорит Москва», было отменено после того, как полиция распорядилась не выдавать тело журналиста для похорон или кремации в связи с необходимостью проведения повторной судебно-медицинской экспертизы. Радиостанция, редакцию которой возглавлял Доренко, отметила, что решение было принято на основании заявления дочерей журналиста, утверждающих, что их отец мог быть отравлен.

Екатерина Доренко между тем принесла извинения в связи со срывом церемонии прощания, подчеркнув, что это произошло «не по нашей вине», передает телеканал «360».

Сергей Доренко умер вечером 9 мая в центре Москвы во время поездки на мотоцикле. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у него произошел разрыв аорты.

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