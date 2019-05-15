Вдове Доренко разрешили кремировать его тело

Полиция разрешила выдачу тела журналиста Сергея Доренко его вдове Юлии для кремации. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», решение основано на результатах судебно-химической экспертизы.

Прощание с журналистом состоится на Троекуровском кладбище Москвы 17 мая в 11:00. После этого тело Доренко будет кремировано.

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Заключение судебно-медицинской экспертизы было сделано 10 мая, причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты. Несмотря на озвученную версию, дочери Сергея Доренко — Екатерина и Ксения — запросили дополнительное исследование: они полагали, что его отца могли отравить. Из-за этого прощание с журналистом 12 мая было отменено.

Вдова Доренко назвала заявление его дочерей неуважением. По ее словам, девушки не виделись с отцом и не могли знать о состоянии его здоровья.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая. Он почувствовал себя плохо за рулем мотоцикла и не справился с управлением.