Вдова Доренко уличила его дочерей во вранье

Вдова главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Юлия получила документ о том, что следственные действия, из-за которых отменили прощание с журналистом, проводятся по заявлению, поданному в полицию его дочерьми. Об этом сообщается на сайте радиостанции.

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Ранее дочь Доренко от первого брака Екатерина заявила на Троекуровском кладбище, что перенос церемонии произошел не по инициативе семьи: они с сестрой действительно запрашивали дополнительную экспертизу, при этом «есть мероприятия, которые были затянуты». «Говорит Москва» со ссылкой на собеседника в бюро судмедэкспертизы утверждает, что затягивания нет, работа осуществлялась в плановом порядке. Радиостанция опубликовала документ, в котором говорится, что необходимость в проведении дополнительного исследования возникла в связи с проверкой версии об отравлении.

Сергей Доренко умер во время поездки на мотоцикле 9 мая в центре Москвы. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стал разрыв аорты.

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