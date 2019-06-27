Соловьев ответил назвавшей его «мерзкой карлицей» вдове Доренко

Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему вдова журналиста Сергея Доренко Юлия использовала в его адрес выражение «мерзкая карлица». Его слова приводит «Ридус».

Он подчеркнул, что Юлия Доренко переживает из-за гибели близкого человека и в то же время занимается публикацией ругательств. «Видно, что каждый по-своему борется со стрессом. Я же ей желаю всего самого хорошего», — заявил Соловьев. Он добавил, что не знаком с вдовой коллеги, однако понимает, что она проходит тяжелый этап в жизни.

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26 июня Юлия Доренко ответила на слова телеведущего, назвавшего ее покойного мужа предателем. Она вспомнила, как однажды ее муж написал про Соловьева фразы «мерзкая карлица» и «хлопотливая тетенька». «Владимир, если Сергея Доренко нет, это не значит, что за него некому ответить», — написала она.

Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва» вплоть до своей смерти. Журналист и ведущий, в начале 2000-х получивший псевдоним «телекиллер», скончался 9 мая. Он почувствовал себя плохо за рулем мотоцикла и не справился с управлением. Причиной смерти стал разрыв аорты.

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