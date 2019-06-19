Следователи объявили имена причастных к гибели «Боинга» в Донбассе

Обвинения по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года будут предъявлены четырем подозреваемым. Об этом сообщили представители Совместной следственной группы (JIT) во время пресс-конференции в Нидерландах, передает Reuters. Прямая трансляция доступна на сайте NOS.

Это три россиянина: Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский — и украинец Леонид Харченко. Гиркин — бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР); Дубинский — бывший глава ГРУ ДНР с позывным Хмурый; Пулатов — его подчиненный с позывными Гюрза и Халиф. Считается, что в подчинении последнего находился Харченко с позывным Крот.

В JIT указали, что все подозреваемые причастны к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как считается, и был сбит самолет. На их имена будут выданы международные ордеры на арест. Предъявление им обвинения не будет означать окончания расследования.

В ДНР ранее заявили, что информация о причастности ее высокопоставленных военных к крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе является абсурдом.

До этого стало известно, что суд по крушению «Боинга» над Донбассом состоится в марте 2020 года.

В мае 2018-го JIT пришла к заключению, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако, кто конкретно несет за это ответственность, установлено не было. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. В Малайзии, в свою очередь, подчеркивали, что российскую сторону нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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