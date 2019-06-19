ДНР объяснила непричастность своих военных к крушению «Боинга» в Донбассе

Заявления о причастности высокопоставленных военных самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) к крушению малазийского «Боинга» в Донбассе являются абсудром. Об этом заявил «Интерфаксу» бывший глава Народного совета и бывший вице-премьер страны Андрей Пургин.

«Никакого отношения к противовоздушной обороне они иметь не могли», — подчеркнул он.

Политик уточнил, что перечисленные в докладе исследовательской группы Bellingcat люди действительно занимались обороной Донбасса, но не одномоментно. По его словам, они отвечали за разные участки и находились в разных местах. Кроме того, упомянутый Сергей Дубинский занимался внутренней безопасностью и контрразведкой и отношения к фронту не имел.

Пургин подчеркнул, что ДНР никогда не имела на вооружении зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук», из которого был сбит пассажирский самолет. «В Донецке просто нет специалистов, которые могут такими системами управлять», — сказал он.

19 июня группа Bellingcat опубликовала список причастных к катастрофе «Боинга» Malaysia Airlines в 2014 году. В нем указаны бывший глава ГРУ ДНР Сергей Дубинский с позывным «Хмурый» и его подчиненный Олег Пулатов с позывными «Гюрза» и «Халиф». По утверждению авторов расследования, первый запросил у России установку «Бука» и занимался его транспортировкой, второй находился возле ЗРК в момент пуска ракеты. В докладе назвали также донецкого военного Валерия Стельмаха, который якобы дал сигнал о приближении лайнера.

Кроме того, обвиняемым считается бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, который

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