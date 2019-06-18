Украина пригрозила России новыми данными о сбитом в Донбассе «Боинге»

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила о готовности назвать имена причастных к катастрофе «Боинга» Malaysia Airlines, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Имена будут объявлены. Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет гораздо больше, чем эти четыре человека», — рассказала она.

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По словам Зеркаль, среди названных имен будут люди из руководства российской армии, так как «без санкции руководства осуществить передачу комплекса "Бук" нельзя». Замминистра уточнила, что в распоряжении Совместной следственной группы (ССГ) «уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук", но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность».

В январе стало известно, что ССГ проигнорировала материалы о катастрофе, предоставленные российской стороной.

В мае 2018 ССГ пришла к заключению, что «Боинг» сбил зенитный ракетный комплекс «Бук» российских вооруженных сил, однако кто конкретно несет за это ответственность, не установлено. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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