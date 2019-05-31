Малайзия усомнилась в итогах расследования катастрофы MH17

Правительство Малайзии не увидело убедительных доказательств вины России в крушении «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года. Такое заявление сделал премьер-министр страны Махатхир Мохамад, его слова передает MalayMail.

Единственное, в чем убедились в Малайзии по результатам расследования, которое проводили Нидерланды, — что сбившая лайнер ракета была того же типа, что ракеты, производимые в России, сказал премьер. Он не считает доказанной «главную версию» следствия, согласно которой в катастрофе виноваты российские войска.

«Она могла быть сделана и на Украине. Нужны убедительные доказательства, чтобы говорить о том, что ее выпустили русские, а не сепаратисты и не украинское правительство — у него ведь тоже есть такие ракеты», — приводит MalayMail слова политика.

Мохамад подчеркнул, что, по его мнению, за крушение ответственны плохо дисциплинированные солдаты — а российские военные наверняка отличили бы «Боинг» от военного самолета.

Основной причиной для сомнений он назвал то, что малайзийской стороне не дали доступа к экспертизе, а она, по мнению премьера, может быть направлена не на поиск истины, а на поиск доказательств вины России. В расследовании участвуют силы, заинтересованные в таком результате.

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В мае 2018-го совместная следственная группа пришла к заключению, что «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако кто конкретно несет за это ответственность, не установлено.

Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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