Российские материалы по малайзийскому «Боингу» проигнорировали

Совместная следственная группа (JIT) по расследованию крушения малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года проигнорировала материалы, предоставленные российской стороной. Об этом РИА Новости сообщил заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко.

Он рассказал, что Москва передала Нидерландам документы, подтверждающие, что сбившая самолет ракета ЗРК «Бук» принадлежит Украине. Кроме того, были предоставлены данные с российских радаров, однако следователи интереса к материалам не проявили.

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«Полностью доказано, что ракета, обломки которой продемонстрированы Совместной следственной группой, украинская, — сказал Винниченко. — Никто не изъявил желания приехать и ознакомиться с документами [российской стороны]. Подчеркну: ССГ не проявила никакого интереса к этим документам».

11 января 2019 года в российском МИД заявили, что Москву не устраивают ультимативные требования Австралии и Нидерландов о признании вины за крушение малайзийского «Боинга». Отмечалось, что переговоры между дипломатами Австрии, Нидерландов и России планируется провести с мая 2018 года, однако они все еще не состоялись.

В сентябре 2018 года на брифинге представители Минобороны заявили, что ракета, которой был сбит малайзийский «Боинг», была произведена в Долгопрудном Московской области и в 1986 году отправлена в войсковую часть 20152 Украинской ССР. Ныне это 223-й зенитно-ракетный полк ВСУ, дислоцирующийся в городе Стрый Львовской области. Данное формирование, как отметили в Москве, неоднократно привлекалось к силовой операции в Донбассе. В Минобороны подчеркивают, что эти сведения полностью опровергают обвинения в адрес России в причастности к гибели самолета.

В мае Совместная следственная группа (JIT) пришла к заключению, что «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако кто конкретно несет за это ответственность, не установлено. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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