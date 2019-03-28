Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»

Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство. Об этом РИА Новости заявил источник, знакомый с расследованием.

«Говоря об ответственности, нельзя не констатировать, что на сегодняшний день главной ответственной стороной в этом деле по-прежнему остается государство, не закрывшее свое воздушное пространство», — сказал собеседник агентства. Указывается, что Украина не предусмотрела возможные риски и не закрыла небо для полетов гражданских самолетов в зоне вооруженного конфликта.

При этом источник добавил, что Россия разделяет желание Совместной следственной группы (JIT) во главе с Нидерландами выяснить, что на самом деле произошло с «Боингом», и найти ответственных за катастрофу.

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28 марта также сообщалось, что Россия, Нидерланды и Австрия подтвердили, что проводят консультации по «Боингу», однако деталей встреч озвучивать не будут. Об этом журналистам рассказала представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, большое количество материалов со стороны России ранее не были учтены, поэтому такие консультации — «хороший повод инвентаризировать те вопросы или те моменты, на которые на Западе почему-то абсолютно не обращали внимания».

23 января Россия обвинила Нидерланды в желании скрыть данные по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга». До этого сообщалось, что следственная группа проигнорировала материалы, предоставленные российской стороной.

В мае 2018-го совместная следственная группа пришла к заключению, что «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако кто конкретно несет за это ответственность, не установлено. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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