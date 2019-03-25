СБУ назвала алкоголиком выступившего в Москве перебежчика

Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров, признавшийся в работе на Россию с 2014 года, действительно был сотрудником ведомства. Однако его уволили за пьянство и дискредитацию офицерского звания, утверждается в заявлении СБУ, опубликованном в Facebook.

Прозоров был старшим консультантом-экспертом одного из отделов штаба Антитеррористического центра СБУ. Его уволили за служебное несоответствие — «систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера», говорится в сообщении ведомства.

«Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ "достойных" покупателей. Но это чудовище должно помнить судьбу Иуды. Дело лишь времени», — заявили в СБУ.

Украинские силовики отметили, что российская пропаганда не брезгует ничем и поэтому использует «предателей, которых все презирают», для озвучивания «заезженных фейков про "тайные тюрьмы"».

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25 марта Прозоров на пресс-конференции в Москве заявил, что в мае 2014 года добровольно, «по идеологическим мотивам» начал сотрудничать с российскими спецслужбами, работая в штабе антитеррористической операции (АТО) украинских войск в Донбассе.

Он рассказал, что добровольческий батальон «Азов», подчиняющийся министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, имеет тайные тюрьмы, где применяются пытки. Кроме того, перебежчик обвинил украинские спецслужбы в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов и уничтожению малайзийского «Боинга» под Донецком.

Прозоров также заявил, что СБУ создала и контролирует популярный анонимный Telegram-канал «Сталингулаг».

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