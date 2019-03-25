Популярный Telegram-канал назвали проектом украинских спецслужб

Анонимный Telegram-канал «Сталингулаг» создан и контролируется Службой безопасности Украины. Об этом завил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции РИА Новости.

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Прозоров утверждает, что он бывший подполковник, работавший в СБУ с 1999 по 2018 год. С апреля 2014-го он состоял в центральном аппарате, параллельно оказывая «содействие России в получении информации».

Анонимный Telegram-канал «Сталингулаг» создан в апреле 2016 года. В настоящее время у него 299 тысяч подписчиков. На одноименный аккаунт в Twitter (создан в июне 2013 года) подписаны 1,1 миллиона пользователей. По данным РБК, создателем «Сталингулага» является 26-летний уроженец Махачкалы Александр Горбунов.

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