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Бывший сотрудник СБУ рассказал о спасении попавших в плен российских журналистов

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Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что спас жизни журналистов канала LifeNews. Об этом он сообщил на пресс-конференции, прошедшей в агентстве «Россия сегодня», его слова передают РИА Новости.

По словам Прозорова, журналистов Марата Сайченко и Олега Сидякина пленили бойцы АТО. Сотруднику СБУ удалось оперативно сообщить о произошедшем коллегам и помочь им освободиться. Иначе, уверен он, сотрудников СМИ бы ждала «печальная» судьба.

Прозоров уточнил, что сотрудник штаба АТО Дмитрий Кобец планировал «расколоть» журналистов и получить от них некую секретную информацию. Он якобы хотел надеть им на головы пакеты и оставить на солнцепеке.

Несмотря на обстоятельства, журналисты повели себя «достойно», отметил сотрудник СБУ.

Во время пресс-конференции Прозоров признался, что «добровольно по идеологическим мотивам» сотрудничал с российскими спецслужбами с 2014 года. Позднее он бежал в Россию.

Вещание телеканала Life (ранее — LifeNews) было прекращено в 2017 году. Годом ранее бывший гендиректор канала Ашот Габрелянов попал под санкции со стороны Украины.

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