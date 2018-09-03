На военного корреспондента из России напали в прямом эфире

Во время эфира программы «Время покажет» на Первом канале на военного корреспондента Семена Пегова было совершено нападение, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Корреспондент проекта WarGonzo вел прямое включение из Донецка, где 31 августа был убит глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко.

Когда ведущий Артем Шейнин из московской студии задал Пегову очередной вопрос, журналиста, выходившего в эфир в камуфляже, грубо выхватили из кадра. Через некоторое время он вернулся в кадр и продолжил общение с ведущими. В то же время было видно, как на заднем плане завязалась драка.

«Обстановка достаточно нервная, но такие люди, как этот парень, которые не могут себя удержать в руках, они не с нами. Те, кто с нами, — мы ни на секунду не расслабились, ни на секунду не дали волю эмоциям и готовы жестко ответить на любые провокации», — объяснил корреспондент.

Пегов — автор Telegram-канала WarGonzo. Ранее он работал на канале Lifenews.

42-летний Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар», куда он приехал, чтобы почтить память певца Иосифа Кобзона. Задержанные подозреваемые в совершении теракта признались, что это была диверсия Киева.

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