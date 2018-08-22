Журналистка упала в обморок во время интервью с министром Мантуровым

Журналистка Дарья Козлова в прямом эфире телеканала «Россия 24» поговорила с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым и упала в обморок. Отрывок эфира опубликовал Telegram-канал mediamsk.

Инцидент произошел во время форума «Армия-2018». Вместе с оператором девушка записывала интервью с министром. На последнем вопросе чиновник начал улыбаться, кивком показывая, что готов к следующему вопросу. Девушка поблагодарила спикера, напомнив зрителям, с кем она беседовала. Ее речь начала замедляться, соседняя камера показала, как девушка медленно теряет сознание. В финальном кадре было видно, как министр ринулся помогать девушке удержаться на ногах, после чего включение прервали.

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