Тележурналистку насильно зацеловали в прямом эфире

Испанская тележурналистка Элизабет Лопез (Elizabeth Lopez) пожаловалась на домогательства во время прямого включения. Когда девушка вела эфир, неизвестный мужчина подошел к ней и поцеловал в щеку. Этот фрагмент Лопез опубликовала в личном Twitter-аккаунте.

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«Сегодня это коснулось меня. Один парень решил поцеловать мою голову, пока я была в прямом эфире. Ему и его друзьям было весело. Мне неловко и невыносимо. Острая нехватка УВАЖЕНИЯ, слишком много сексизма», — пожаловалась девушка в комментарии к ролику.

За несколько дней видео было просмотрено более миллиона раз. Сообщается, что полиция пока не нашла мужчину, напавшего на Лопез.

В период чемпионата мира по футболу несколько тележурналисток стали жертвами домогательств во время ведения эфиров. Сотрудница испанского СМИ Мария Гомес (Maria Gomez) разозлилась на поведение футбольного фаната, поцеловавшего ее перед камерами. Бразильской журналистке Джулии Гимарейс (Julia Guimarães) удалось увернуться от российского болельщика и добиться от него извинений за нападение.

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