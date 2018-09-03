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Стали известны подробности нападения на российского военкора в прямом эфире

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Редакция проекта WarGonzo, сотрудником которого является репортер Семен Пегов, в своем Telegram-канале рассказала о произошедшем во время его прямого включения из Донецка инциденте.

«Несмотря на траурные дни, все равно находятся маргиналы, которые бурно и глупо реагируют на нашу работу. Сегодня Семен Пегов выходил в прямой эфир из Донецка, во время трансляции на него напал неадекватный человек в форме. Семен считает это провокацией, он в порядке и не пострадал», — сообщили в WarGonzo.

В публикации также отмечается, что оператор Влад Зиздок «не из робкого десятка»: он оттащил нападавшего, чтобы Пегов продолжил эфир.

Репортер вел прямое включение из Донецка, где 31 августа был убит глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Оно транслировалось в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Когда ведущий шоу Артем Шейнин из московской студии задал Пегову очередной вопрос, неизвестный грубо выхватил журналиста из кадра. Через несколько мгновений он продолжил общение с ведущими, призывая не обращать внимания на провокации. В то же время было видно, как на заднем плане завязалась драка между напавшим и оператором.

Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар», куда он приехал, чтобы почтить память умершего 30 августа певца Иосифа Кобзона. Подозреваемые, задержанные по подозрению в совершении теракта, признались, что это была диверсия Киева.

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Предыстория: На военного корреспондента из России напали в прямом эфире
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