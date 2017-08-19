Прекращено вещание телеканала Life

Российский телеканал Life в субботу, 19 августа, прекратил свое вещание. Сообщение размещено на сайте ресурса.

«Уважаемые телезрители, новости телеканала Life теперь смотрите в социальных сетях и на сайте», — указывается в сообщении.

Ранее в пятницу агентство ТАСС сообщило, что телеканал прекратит свое вещание 18 августа. Источник агентства указал, что компания сократит 90 человек, еще 90 продолжат работу над стриминговым вещанием.

Источник «Ленты.ру» в редакции Life сообщил, что об изменениях сотрудникам объявили в пятницу на общем собрании.

Life запустился в 2013 году. Поначалу канал носил название Lifenews, как и новостной портал, входящий в состав News Media. Несколько раз Life становился самым цитируемым в России каналом по версии исследовательской компании «Медиалогия».