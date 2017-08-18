СМИ сообщили о закрытии телеканала Life

Телеканал Life 18 августа прекратит вещание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в холдинге News Media, которому принадлежит канал.

«Остается только сайт и наши проекты, конечно. Полностью прекращается (телевещание). На частоте будет обращение к телезрителям следить за новостями Life на сайте и в соцсетях», — пояснил источник агентства.

По его данным, компания сократит 90 человек, еще 90 продолжат работу над стриминговым вещанием.

Источник «Ленты.ру» в редакции Life сообщил, что об изменениях сотрудникам объявили в пятницу на общем собрании.