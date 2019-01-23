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Россия заподозрила Нидерланды в утаивании данных по малайзийскому «Боингу»

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Власти Нидерландов, вероятно, хотят скрыть ряд данных по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года. Об этом сообщила в среду, 23 января, на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

«Не являемся ли мы свидетелями попытки властей Нидерландов утаить все то, что не подкрепляет официальную версию гибели рейса MH17?» — приводит ее слова РИА Новости.

Таким образом Захарова прокомментировала решение высшего нидерландского судебного органа — Госсовета. Он ранее разрешил не давать доступ к стенограммам заседаний кабинета министров по поводу катастрофы и встреч с экспертами, которые работали на месте крушения. Этого требовали журналисты.

21 января заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко сообщил, что Совместная следственная группа (JIT) по расследованию крушения «Боинга» проигнорировала материалы, предоставленные российской стороной. Он рассказал, что Москва передала Нидерландам документы, подтверждающие, что сбившая самолет ракета ЗРК «Бук» принадлежит Украине.

Ранее в январе в российском МИД заявили, что Москву не устраивают ультимативные требования Австралии и Нидерландов о признании вины за крушение малайзийского «Боинга».

В мае 2018-го Совместная следственная группа пришла к заключению, что «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако кто конкретно несет за это ответственность, не установлено. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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