Россия отказалась верить в правосудие по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

Расследование Совместной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года вряд ли приведет к справедливому результату. Такое мнение выразил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, передает РИА Новости.

Комментируя запланированную на 18 июня пресс-конференцию JIT, дипломат отметил, что «дело движется не к правосудию, а к чему-то другому». Чижов напомнил, что группа отказалась сотрудничать с российской стороной, проигнорировала множество относящихся к делу документов, а затем обвинила Москву в нежелании работать вместе.

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В январе Россия обвинила Нидерланды в желании скрыть данные по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга». До этого стало известно, что следственная группа проигнорировала материалы, предоставленные российской стороной.

В мае 2018-го JIT пришла к заключению, что «Боинг» сбил зенитный ракетный комплекс «Бук» российских вооруженных сил, однако кто конкретно несет за это ответственность, не установлено. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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