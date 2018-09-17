Киев отреагировал на новые обвинения России по делу о гибели «Боинга»

Заявление России о том, что Украина причастна к катастрофе малайзийского «Боинга» (рейс MH17) над Донбассом в 2014 году, является ложью. Об этом в понедельник, 17 сентября, «Интерфаксу» заявил секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

«Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17 — это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами», — уверен Турчинов.

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Ранее в понедельник Министерство обороны России заявило, что ракета, сбившая «Боинг» Malaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года, была изготовлена на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье в 1986 году. После чего была отправлена в воинскую часть на территории Украины, откуда в Россию больше не вывозилась. Также российское военное ведомство обнародовало аудиозапись разговора украинских военных, которая, как заявили в ведомстве, доказывает причастность Киева к авиакатастрофе.

В мае Совместная следственная группа (JIT), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. пришла к выводу, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил. В российском оборонном ведомстве заключение комиссии отвергли.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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