Минобороны нашло следы монтажа в ролике о причастности России к гибели «Боинга»

Кадры, используемые Совместной следственной группой (JIT) в качестве доказательства причастности зенитного ракетного комплекса «Бук» Вооруженных сил России к катастрофе малайзийского «Боинга» над Донбассом, сфальсифицированы, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Его цитирует РИА Новости.

«Российскими экспертами, обладающими высокой квалификацией, проведено исследование данных видеороликов, которое показало, что они были сфальсифицированы», — сказал он.

В ведомстве считают, что в ролик, признанный JIT доказательством транспортировки «Бука» из России на Украину, были вмонтированы изображения тягача, перевозящего ЗРК. В видеопрезентации Минобороны говорится, что на многих кадрах с «Буком» и тягачом присутствуют нарушения закона линейной перспективы, согласно которому все удаляющиеся вглубь изображения параллельные горизонтальные линии кажутся сходящимися в одну точку на горизонте. Как утверждают в Москве, на кадрах с ЗРК это правило нарушено, но в то же время другие, где «Бука» нет, соответствуют закону.

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«Построения на изображениях "Бука" и тягача с трейлером дают различные точки схода реперных линий, не совпадающие с точкой схода элементов проезжей части ни по горизонту, ни по положению. Это указывает на фальсификацию видеозаписи», — сказано в презентации. Помимо этого, в ней отмечается, что о монтаже свидетельствуют замеченные на видео нарушения условия освещения объектов — например, когда кабина тягача находится в тени, на некоторых кадрах несколько ее участков ярко освещены.

Кроме того, в Минобороны отметили, что на снимках, якобы доказывающих транспортировку «Бука» в Донбассе, запечатлено, как самоходка движется задним ходом. Для таких маневров, как пояснили в ведомстве, необходим регулировщик (его на кадрах нет), поскольку данная ЗРК не имеет зеркал заднего вида.

На этом же брифинге представители министерства заявили, что ракета, которой был сбит «Боинг», была произведена в Долгопрудном Московской области и в 1986 году отправлена в войсковую часть 20152 Украинской ССР. Ныне это 223-й зенитно-ракетный полк ВСУ, дислоцирующийся в городе Стрый Львовской области. Данное формирование, как отметили в Москве, неоднократно привлекалось к силовой операции в Донбассе. В Минобороны подчеркивают, что эти сведения полностью опровергают обвинения в адрес России в причастности к гибели самолета.

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