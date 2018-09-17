Москва объяснила невозможность захвата «Бука» ополченцами

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что ополченцы самопровозглашенных республик Донбасса не могли захватить ракету, которой в 2014 году был сбит малайзийский «Боинг». Его слова опубликованы на Telegram-канале «Говорит Москва».

«Документальных доказательств у нас, конечно, нет, но ранее Киев заявлял, что ни одна ракета с украинской стороны на сторону Донбасса не попала. Таким образом, Украина сама опровергла возможность того, что ракету украли представители ДНР и ЛНР», — сказал Конашенков.

Ранее в ведомстве заявили, что ракета, сбившая «Боинг» Malaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года, была изготовлена на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье в 1986 году. Она была отправлена в воинскую часть в городе Стрый Львовской области Украинской ССР и после этого на территорию России не вывозилась. Помимо этого, Минобороны России обнародовало аудиозапись разговора украинских военных, которая, как заявили в ведомстве, доказывает причастность Киева к авиакатастрофе.

В мае совместная следственная группа (JIT) пришла к выводу, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил. В оборонном ведомстве заключение комиссии отвергли.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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