Опубликована запись разговора украинских военных о катастрофе «Боинга»

Говорит Москва / Telegram

Минобороны России обнародовало аудиозапись разговора украинских военных, которая, как заявили в ведомстве, доказывает причастность Киева к катастрофе малайзийского «Боинга» (рейс MH17) над Донбассом в 2014 году. Ролик доступен в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

В министерстве полагают, что записанный голос принадлежит полковнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслану Гринчаку, который отвечал за контроль воздушной обстановки в зоне силовой операции в Донбассе. Голос на записи утверждает якобы о возможности повторения того, что произошло с MH17.

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Сам разговор состоялся в 2016 году в Одесской области при подготовке радиолокационной станции «Малахит», использующейся для обнаружения и сопровождения воздушных объектов. Голос, принадлежащий якобы полковнику Гринчаку, произносит следующее: «Возьми этого керевника (руководителя), возьми Левчука и скажи: "Пацаны, вот если будет вот так, то, *****, ****** (долбанем) еще один малайзийский "Боинг"».

На этом же брифинге представители Минобороны заявили, что ракета, которой был сбит «Боинг», была произведена в Долгопрудном Московской области и в 1986 году отправлена в войсковую часть 20152 Украинской ССР. Ныне это 223-й зенитно-ракетный полк ВСУ, дислоцирующийся в городе Стрый Львовской области. Данное формирование, как отметили в Москве, неоднократно привлекалось к силовой операции в Донбассе. В Минобороны подчеркивают, что эти сведения полностью опровергают обвинения в адрес России в причастности к гибели самолета.

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