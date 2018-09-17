Россия рассказала о сбившей «Боинг» над Донбассом ракете

В Министерстве обороны России заявили, что ракета, сбившая «Боинг» Malaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года, была изготовлена на Долгопрудненском предприятии в Подмосковье в 1986 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По найденным на месте трагедии обломкам снаряда удалось установить его бортовой номер. В 1986-м ракета была отправлена в воинскую часть в Тернопольской области Украинской ССР. Затем она находилась на вооружении в военчасти во Львовской области. После этого ракета на территорию России не вывозилась.

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В Минобороны также заявили, что международная следственная группа может ознакомиться с рассекреченными документами о сбившей малайзийский «Боинг» ракете.

В мае совместная следственная группа (JIT) пришла к выводу, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил. В оборонном ведомстве заключение комиссии отвергли.

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