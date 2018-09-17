В Европе отреагировали на доклад Минобороны о крушении малайзийского «Боинга»

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон раскритиковал доклад Министерства обороны России о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в 2014 году. Заявление он сделал во время брифинга с украинским коллегой Степаном Полтораком, сообщает ТАСС.

«Это новый экземпляр российской дезинформации», — заявил он (цитата по ТАСС). По его словам, публикация новых данных о крушении — желание дискредитировать украинское правительство. В то же время Уильямсон сослался на заключение международной следственной группы (JIT), в котором указывалось, что сбивший самолет зенитно-ракетный комплекс «Бук» мог быть завезен из России.

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Ранее 17 сентября на брифинге представители министерства заявили, что ракета, которой был сбит «Боинг», была произведена в Долгопрудном Московской области и в 1986 году отправлена в войсковую часть 20152 Украинской ССР. Ныне это 223-й зенитно-ракетный полк ВСУ, дислоцирующийся в городе Стрый Львовской области. Данное формирование, как отметили в Москве, неоднократно привлекалось к силовой операции в Донбассе. В Минобороны подчеркивают, что эти сведения полностью опровергают обвинения в адрес России в причастности к гибели самолета.

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