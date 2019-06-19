Названы сроки суда по делу об упавшем в Донбассе «Боинге»

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Суд по крушению «Боинга» над Донбассом состоится в марте 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

19 июля Совместная следственная группа (JIT) проведет официальную пресс-конференцию, где официально озвучит имена подозреваемых в убийстве. Родственники погибших заявили, что в их числе будут россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко.

Накануне, 18 июня, журналисты назвали имена подозреваемых по делу. Среди них командир 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев, глава российской разведгруппы Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Иван Безъязыков.

В январе Россия обвинила Нидерланды в желании скрыть данные по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга».

В мае 2018-го JIT пришла к заключению, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако, кто конкретно несет за это ответственность, установлено не было. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. В Малайзии, в свою очередь, подчеркивали, что российскую сторону нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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