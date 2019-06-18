Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе

Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года. Об этом сообщает вещательная организация NOS.

Как отмечается в материале, среди подозреваемых может оказаться командир базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев (Sergej Moetskajev). Утверждается, что мужчина в 2014 году был вместе с конвоем, перевозившем зенитный ракетный комплекс «Бук». Из последнего, как считает Совместная следственная группа (JIT), и был сбит «Боинг».

Также в списке числится Сергей Дубинский (Sergej Doebinski) с позывным Хмурый. Он якобы возглавлял российскую разведгруппу из примерно 300 человек, сформированную в 2014 году, и был причастен к транспортировке ЗРК. Третьим журналисты называют некоего Олега Пулатова (Oleg Poelatov), которого считают заместителем Дубинского.

Кроме того, журналисты упоминают украинца Ивана Безъязыкова. По их словам, именно на показаниях мужчины, ранее служившего в Вооруженных силах Украины, а затем работавшего с ополченцами, строится обвинение против россиян.

На 19 июня запланирована пресс-конференция JIT, ведущей расследование по делу о крушении. Отмечается, что на нем имена причастных могут быть названы официально.

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17 июня постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов указал, что расследование Совместной следственной группы вряд ли приведет к справедливому результату.

В январе Россия обвинила Нидерланды в желании скрыть данные по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга».

В мае 2018-го JIT пришла к заключению, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако кто конкретно несет за это ответственность, установлено не было. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. В Малайзии заявляли, что российскую сторону нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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