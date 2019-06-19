Подозреваемых в гибели «Боинга» захотели допросить

Подозреваемых по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года хотят допросить. Об этом сообщили представители Совместной следственной группы (JIT) во время пресс-конференции в Нидерландах. Прямая трансляция доступна на сайте NOS.

Как сообщается, из четырех человек по меньшей мере двое находятся на территории России, а один — на Украине. В связи с этим властям стран направят запросы о допросах. При этом экстрадиции следователи запрашивать не будут, поскольку оба государства не выдают своих граждан.

В JIT отметили, что подозреваемые виновны непосредственно в крушении самолета, а не только в транспортировке зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как считается, и был сбит «Боинг». Их хотят также привлечь к ответственности за убийство находившихся на борту пассажиров.

В тоже время следователи не исключили, что уничтожение самолета произошло по ошибке. Они считают необходимым уточнить, кто именно приказал направить ЗРК на Украину.

Ранее JIT объявила, что обвинения по делу будут предъявлены трем россиянам и одному украинцу. Это Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. На их имена будут выданы международные ордеры на арест. Предъявление им обвинения не будет означать окончание расследования. Суд по делу начнется в марте 2020 года в Гааге.

В мае 2018-го JIT пришла к заключению, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако, кто конкретно несет за это ответственность, установлено не было.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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