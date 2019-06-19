Следователи допустили случайное уничтожение «Боинга» над Донбассом

Совместная следственная группа считает, что малайзийский «Боинг» могли сбить в Донбассе летом 2014 года по ошибке. Об этом сообщили представители JIT во время пресс-конференции в Нидерландах. Прямая трансляция доступна на сайте NOS.

По словам представителя группы, есть вероятность, что подозреваемые хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. «Даже если первоначальный план был таков, мы считаем их ответственными за уничтожение MH17», — заявил он.

В JIT также считают, что экипаж российского зенитного ракетного комплекса «Бук» не сам принимал решение отправиться на Украину. Следователи считают необходимым уточнить, кто именно отдал этот приказ.

Ранее JIT объявила, что обвинения по делу будут предъявлены трем россиянам и одному украинцу, которые причастны к транспортировке «Бука». Это Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. На их имена будут выданы международные ордеры на арест.

Отмечается, что подозреваемых хотят допросить, для чего направят запросы Украине и России. Предъявление обвинений, однако, не означает окончание расследования. Суд по делу начнется в марте 2020 года в Гааге.

В мае 2018-го JIT пришла к заключению, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил, но кто конкретно несет за это ответственность, установлено не было. Россия отрицает причастность военных к крушению самолета.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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