В Нидерландах усомнились в явке россиян на суд по сбитому «Боингу»

Совместная следственная группа (JIT) сомневается, что подозреваемые в причастности к гибели малайзийского «Боинга» в Донбассе предстанут перед судом в 2020 году. Об этом сообщил генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке во время пресс-конференции. Прямая трансляция доступна на сайте NOS.

«Я реалист и не думаю, что шансы [на это] высоки», — отметил он, отвечая на вопрос. Несмотря на это, сам факт разглашения их имен крайне важен для родственников погибших в катастрофе, подчеркнул генпрокурор.

По словам Вестербеке, сегодня JIT сделала важный шаг. «Мы показали, какие у нас есть доказательства, что произошло и как», — добавил он.

Ранее JIT объявила, что обвинения по делу будут предъявлены трем россиянам и одному украинцу, которые причастны к транспортировке «Бука». Это Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. На их имена будут выданы международные ордеры на арест, мужчин хотят допросить. Предъявление обвинений, однако, не означает окончания расследования. Суд по делу начнется в марте 2020 года в Гааге.

Следователи также допустили, что «Боинг» могли сбить по ошибке.

В мае 2018-го JIT пришла к заключению, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил, но кто конкретно несет за это ответственность, установлено не было. Россия отрицает причастность военных к крушению самолета.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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