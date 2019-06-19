От России захотели получить ответы по делу сбитого «Боинга»

Россия замалчивает часть информации по делу о гибели малайзийского «Боинга» в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке во время пресс-конференции Совместной следственной группы (JIT). На его слова обратил внимание «Интерфакс».

По словам Вестербеке, у следствия до сих пор нет ответов на все вопросы, в частности, где именно находилось попавшее на видео вооружение и было ли оно из России. «Уже год мы ставим этот вопрос, и Российская Федерация на него не отвечает», — сказал он.

Генпрокурор указал на то, что у международных следователей есть подтверждение причастности России к катастрофе, а Москва располагает необходимой информацией, однако не раскрывает ее. «Они могли сообщить нам, что произошло. Потому что была использована именно установка "Бук" из 53-й зенитно-ракетной бригады. Они это знали», — сказал Вестербеке. Он добавил, что «не считает "сотрудничеством"» подобное молчание.

В то же время другой представитель Совместной следственной группы Вильберт Паулиссен отметил, что предоставленные Россией данные были изучены, но оказались недостаточными.

Материалы по теме Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу

Вестербеке ранее указал, что подозреваемые в причастности к гибели малайзийского «Боинга» в Донбассе вряд ли предстанут перед судом в 2020 году.

19 июня JIT объявила, что обвинения по делу будут предъявлены трем россиянам и одному украинцу, которые причастны к транспортировке «Бука». Это Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Предъявление обвинений, однако, не означает окончания расследования. Суд по делу начнется в марте 2020 года в Гааге.

До этого постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов указал, что расследование Совместной следственной группы вряд ли приведет к справедливому результату. В январе Россия обвинила Нидерланды в желании скрыть данные по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В мае 2018-го JIT пришла к заключению, что «Боинг» сбил «Бук» российских вооруженных сил. Россия отрицает причастность военных к крушению самолета.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!