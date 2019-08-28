В Киеве освободили Кирилла Вышинского

Суд в Киеве принял решение освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи, сообщает в среду, 28 августа, ТАСС.

Отмечается, что мера пресечения изменена на личное поручительство — журналист будет обязан являться в суд или к следователю по первому требованию.

Вышинского немедленно отпускают из зала суда. «Мы в суде, и я рассчитываю на справедливое, осмысленное и без политического давления судебное решение», — сказал он, комментируя озвученную позицию стороны обвинения по его делу.

Предполагалось, что главред РИА Новости Украина, наравне с украинским режиссером Олегом Сенцовым, примет участие в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «33 на 33». Однако стороны не смогли договориться — сам Вышинский отказался от процедуры, так как был намерен доказать свою невиновность в суде.

Журналист Вышинский находился под стражей более 400 дней — его арестовали на Украине в мае прошлого года и обвиняли в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене, главному редактору грозило 15 лет лишения свободы. Сам он отвергал все обвинения, меру пресечения в виде содержания под стражей ему продлевали восемь раз.

Вскоре после его ареста власти Украины ограничили доступ к сайтам информационных агентств РИА Новости и РИА Новости Украина, а также многих других российских информационных ресурсов на территории страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!