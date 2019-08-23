Москалькова встретилась с Кириллом Вышинским

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась в киевском СИЗО с главным редактором «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским. Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на представителя организации «Украинский правовой контроль» Артура Журбина.

Отмечается, что Москалькова прибыла в Киев, чтобы «убедить Вышинского согласиться на обмен, от которого он ранее публично отказался». Журналист намерен доказать в суде свою невиновность.

Ранее сообщалось о том, что российский омбудсмен прибыла в Киев с однодневным визитом.

Главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского арестовали на Украине в мае 2018 года. Его обвиняют в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Журналист отвергает все обвинения.

Вскоре после ареста Вышинского власти Украины ограничили доступ к сайтам информационных агентств «РИА Новости» и «РИА Новости Украина», а также многих других российских информационных ресурсов на территории страны.

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