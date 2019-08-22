Стали известны подробности предстоящего обмена между Россией и Украиной

Россия и Украина смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами по формуле «33 на 33». Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам источников, среди 33 человек, которые рассчитывает получить Киев, будут также и 24 украинских моряка, задержанные в России за попытку нарушения госграницы в ноябре прошлого года. Будет ли среди этих 33 человек также и украинский режиссер Олег Сенцов, выдачи которого Киев добивается уже несколько лет, источники сказать затруднились.

По словам украинского адвоката Валентина Рыбина, среди удерживаемых на Украине лиц, которые планируются для обмена с Россией, точно будут его подзащитные Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов. Одинцов и Баранов осуждены на 14 и 13 лет лишения свободы соответственно по обвинениям в дезертирстве и государственной измене. Мефедов участвовал в событиях 2 мая 2014 года в Одессе — он находился в горящем Доме профсоюзов и осужден за сепаратизм.

При этом источники утверждают, что удерживаемого на Украине бывшего главного редактор РИА Новости — Украина Кирилла Вышинского нет в списках для обмена. По словам одного из собеседников издания, Москва не настаивает на его обязательной передаче Москве, поскольку принципиален именно факт его освобождения, которое, подчеркивают источники, «будет проходить по особой схеме».

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В России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и 2 сотрудника Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского арестовали на Украине в мае 2018 года. Его обвиняют в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Журналист отвергает все обвинения.

В августе 2015-го суд признал Олега Сенцова виновным в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в Севастополе, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки, и приговорил к 20 годам строгого режима. Режиссер не признает свою вину.

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