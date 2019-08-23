Россия и Украина не договорились об обмене Сенцова на Вышинского

Украинский режиссер Олег Сенцов и главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский не вошли в списки арестованных и заключенных, которых планируют обменять Россия и Украина. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что Вышинский, арестованный в Киеве в мае 2018 года, сам отказался от обмена, поскольку намерен доказать в суде свою невиновность. Журналиста обвиняют в поддержке непризнанных республик Донбасса и государственной измене. 19 июля суд продлил ему арест до 19 сентября.

Собеседники «Коммерсанта» подтвердили ранее появившуюся информацию о том, что Москва и Киев отдадут друг другу по 33 человека, в списки на обмен включены все 24 украинских моряка, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за незаконное пересечение государственной границы России.

Точные сроки обмена по-прежнему не называются, вероятнее всего, это произойдет до конца августа.

В августе 2015-го российский суд признал Олега Сенцова виновным в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в Севастополе, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки. Он получил 20 лет колонии строгого режима. Свою вину режиссер не признал и в мае 2018 года объявил голодовку, потребовав освободить всех украинских заключенных из российских тюрем. Спустя 145 дней его вынудили прекратить протест.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!