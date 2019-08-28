Названа причина освобождения Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в связи с тем, что он войдет в список для обмена между Москвой и Киевом. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Процедура обмена пока не понятна, так как нет приговора суда», — сообщили собеседники агентства. В то же время информации о сроках проведения обмена на данный момент нет.

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28 августа Вышинского освободили из-под стражи под личное поручительство — журналист будет обязан являться в суд или к следователю по первому требованию. Предполагалось, что главный редактор РИА Новости Украина примет участие в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной по формуле «33 на 33», но позднее стало известно, что Вышинский отказался от обмена. Причиной этому стало его желание доказать свою невиновность в суде.

Под стражей журналист находился 400 дней. Он был арестован в мае 2018 года по обвинению в госизмене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Своей вины Вышинский не признавал.

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