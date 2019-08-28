Кремль отреагировал на освобождение Вышинского

В Кремле приветствуют решение об освобождении главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 28 августа.

«И пока в [остальных] оценках мы ограничимся», — сказал Песков.

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Ранее в среду стало известно, что суд в Киеве принял решение освободить Вышинского. Мера пресечения изменена на личное поручительство — журналист будет обязан являться в суд или к следователю по первому требованию.

Вышинский провел в заключении более 400 дней — его арестовали на Украине в мае прошлого года по обвинению в госизмене. Его могли посадить сроком на 15 лет. Своей вины он не признавал.

Вскоре после его ареста власти Украины ограничили доступ к сайтам информационных агентств РИА Новости и РИА Новости Украина.

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