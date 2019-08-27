Адвокат рассказал о препятствиях для российско-украинского обмена

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может состояться только после того, как украинский президент Владимир Зеленский подпишет указы о помиловании. Об этом РИА Новости рассказал адвокат удерживаемых на Украине заключенных Валентин Рыбин.

По словам адвоката, в настоящий момент стороны завершают процедуры юридического оформления участников обмена. «Пока они не будут завершены, никто никуда не поедет», — уточняет он. Рыбин утверждает, что свозить заключенных в пункт сбора, откуда они поедут на обмен, начнут только после президентского указа о помиловании. В связи с этим адвокат затруднился сделать прогноз, когда состоится обмен.

Ранее Рыбин говорил, что работа над обменом возобновится 27 августа, после чего начнутся подвижки. По его словам, до сих пор не решено, сколько человек будет в списках с обеих сторон, поскольку формула «33 на 33» является условной и состав еще обсуждается.

О том, что Зеленский договорился с российским лидером Владимиром Путиным об обмене заключенными, в частности, о возврате Киеву задержанных в Керченском проливе украинских моряков, стало известно 21 августа.

Позже СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщили, что стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле «33 на 33». Отмечалось, что среди 33 человек, которые рассчитывает получить Киев, будут также и 24 украинских моряка, задержанных в России за попытку нарушения госграницы в ноябре прошлого года. Однако стороны не договорились об обмене украинского режиссера Олега Сенцова и главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Последний сам отказался от процедуры, потому что хочет доказать свою невиновность в суде.

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