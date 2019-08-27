Появились подробности предстоящего обмена заключенными между Россией и Украиной

Россия и Украина возобновят подготовку к обмену заключенными 27 августа, пишут «Известия» со ссылкой на адвоката нескольких находящихся в украинских тюрьмах россиян Валентина Рыбина.

«Я ожидаю обмена на этой неделе. Точную дату пока сказать не могу. Дело в том, что в Украине с 24 августа выходные. Со вторника возобновится активная работа и начнутся подвижки. Так или иначе, в скором времени все должно произойти», — сказал адвокат.

В настоящее время Москва и Киева решают проблему снятия всех обвинений с людей, которые заявлены на обмен. Однако до сих пор не решено, сколько человек будет в списках с обеих сторон, отметил Рыбин. Он добавил, что формула «33 на 33» — условная, состав еще обсуждается.

Обмен заключенными благоприятно скажется на двусторонних отношениях и может способствовать в том числе решению многочисленных проблем в Донбассе, отметили собеседники издания.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский договорился с российским лидером Владимиром Путиным об обмене заключенными, в частности, о возврате Киеву задержанных в Керченском проливе украинских моряков, стало известно 21 августа.

Позже СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщили, что стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле «33 на 33». Отмечалось, что среди 33 человек, которые рассчитывает получить Киев, будут также и 24 украинских моряка, задержанные в России за попытку нарушения госграницы в ноябре прошлого года. Однако стороны не договорились об обмене украинского режиссера Олега Сенцова и главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Последний сам отказался от процедуры, потому что хочет доказать свою невиновность в суде.

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