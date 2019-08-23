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Зеленский назвал сроки обмена заключенными с Россией

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что лично работал над обменом заключенными с Россией в течение последних двух месяцев. Об этом он заявил журналистам в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать», — сказал он.

Глава государства также попросил СМИ обойтись «без слухов» и «дать ему выполнить свою работу».

Ранее ТАСС сообщило, что в Киев прибыла с однодневным визитом российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Цель ее визита официально не раскрывается.

О том, что Зеленский договорился с президентом России Владимиром Путиным об обмене заключенными, в частности, о возврате Киеву задержанных в Керченском проливе украинских моряков, стало известно 21 августа.

Позже СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщили, что стороны договорились передать другу по 33 человека, моряки также вошли в этот список. Однако Киев и Москва не договорились об обмене украинского режиссера Олега Сенцова и главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Последний сам отказался от процедуры, потому что хочет доказать свою невиновность в суде.

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