Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной откладывается. Об этом заявил адвокат нескольких осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин, передает ТАСС.

По словам адвоката, срыв сроков связан с бюрократическими трудностями — процедура не может быть начата до подписания президентом Украины Владимиром Зеленским указа о помиловании. Рыбин предполагает, что в офисе главы украинского государства есть некие силы, «которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг».

Валентин Рыбин представляет интересы осужденных на Украине Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова. Он утверждает, что его подзащитные включены в списки для обмена. Одинцов и Баранов осуждены на 14 и 13 лет лишения свободы соответственно по обвинениям в дезертирстве и государственной измене. Мефедов участвовал в событиях 2 мая 2014 года в Одессе — он находился в горящем Доме профсоюзов и осужден за сепаратизм.

О том, что процесс обмена не может сдвинуться с места без указа Зеленского о помиловании, Рыбин уже говорил ранее. По его словам, до этого момента заключенных даже не будут свозить в пункт сбора, откуда они поедут на обмен.

22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.

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